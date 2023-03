VERGOGNOSO. Dodicenne bullizzata e picchiata dalle compagne di classe

S. Maria C. V. – Le denunce sono già scattate per le 2 giovani studentesse della scuola secondaria dell’I.C. “Uccella” di Santa Maria C.V. dove è accaduta la terribile vicenda che vi riportiamo.

Angela (nome di fantasia), appena 12 anni, non va a scuola volentieri perchè nella sua classe ci sono delle compagne che la importunano di continuo. Importunare è un eufemismo perché Angela viene anche minacciata ed insultata dalle due “amiche”.

Un classico episodio di bullismo che forse è stato preso sottogamba. Sta di fatto che le due ragazze sono passate dalle parole alle azioni nel cortile della scuola hanno aggredito Angela, tirandola per i capelli e facendola cadere a terra. Tutto è stato filmato dalle ragazze stesse. Angela non ha riportato gravi danni fisici per fortuna ma psicologicamente è provata da tanta cattiveria gratuita e che non ha giustificazione alcuna.

I genitori di Angela hanno già denunciato l’episodio ed ora la legge farà il suo corso.

Ma non basta. Angela dovrà riprendersi e non sarà facile in questa età tanto bella quanto delicata.

Le sue “amiche” vanno aiutate ugualmente pedrchè questi episodi sono ancora troppi e sono il termometro di una società malata che va curata dalle fondamenta.



Foto di repertorio.