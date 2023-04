Verso le elezioni a Marcianise, la candidata a Sindaco ” Basta odio”

Ad una delle sue prime uscite della candidata a Sindaco di una delle candidate all’ interno di un convegno, la candidata Lina Tartagione ha rilasciato delle dichiarazioni che si vanno a Riportate di seguito:

La candidata a Sindaco ha dichiarato “Ringrazio coloro che sono presenti, ebbene vorrei che tutti insieme guardassimo alla possibilità concreta di realizzare un sogno: quello di rendere Marcianise un posto davvero migliore per noi tutti, per i nostri figli e per le generazioni che verranno”. Così a’ interno della convention si è espressa la candidata sindaco del largo fronte progressista e riformista Lina Tartaglione ha dichiarato nella sede del Pd di Marcianise durante l’incontro con le forze politiche e civiche che la sosterranno alle elezioni comunali del prossimo 14 e 15 maggio.

In occasione del’ incontro inoltre erano presenti per l’occasione il deputato sempre del Partito Democratico, Stefano Graziano, il presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero, tutti i rappresentanti delle forze politiche del centrosinistra.

“Chiedo – ha continuato la candidata Lina Tartaglione – il sostegno delle forze politiche che mi hanno indicato come candidata sia durante che dopo la campagna elettorale: non sarò mai una persona sola al comando. Da oggi parte il percorso di una squadra vincente, che metta insieme competenze e responsabilità, per dare stabilità alla nostra città e allontanare per sempre lo spettro della precarietà amministrativa che ha rubato pezzi di futuro a Marcianise”. “Dobbiamo porre fine alla stagione dell’odio. C’è bisogno di pace nelle istituzioni, e tra le istituzioni e la cittadinanza, anche per superare quella radicata diffidenza che le persone hanno nei confronti della politica. Questo lo si potrà ottenere inaugurando una stagione di disponibilità, di serietà, di coerenza, ma soprattuto di educazione e gentilezza. Il Comune sarà come un cristallo: spiegheremo tutto affinché tutti sappiano. Ci confronteremo continuamente con i cittadini e le associazioni, favorendo una partecipazione che venga dal basso. Credo che il connubio forte tra istituzioni, associazioni, volontariato, sia alla base della possibilità di un serio cambiamento. Il grado di civiltà di una comunità si misura in base alla disponibilità e l’attenzione nei confronti di chi non ce la fa”. Nel finale del suo intervento la candidata sindaco Lina Tartaglione ha citato inoltre, Geraldine Ferraro, figlia di immigrati marcianisani in America, che nel 1984 fu la prima donna candidata alla carica di vice presidente degli Stati Uniti: “Occasionalmente nella vita ci sono momenti che non possono essere completamente spiegati con le parole. Il loro significato può essere articolato solo dal linguaggio impercettibile del cuore”. E poi ha concluso: “Inizia la nostra sfida. Il cambiamento non è una parola”.

Il cambiamento non è una parola», è lo slogan scelto dalla candidata a sindaco del centrosinistra Marcianise a , Lina Tartaglione, con il quale ha concluso il suo intervento durante la presentazione ufficiale alle forze politiche e civiche che l’appoggeranno nella campagna elettorale. Nella sede del Pd in via De Felice, Tartaglione alla presenza del deputato Stefano Graziano, del presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero ha sottolineato di aver accettato la designazione con spirito di sacrificio e per iniziare un processo di impegno per la città che per molti versi appare spenta, ferma.