Vigili del Fuoco, motivo di orgoglio per il Comando di Caserta il premio conferito ad Antonio Formisano

Napoli – È stato conferito nella mattinata di ieri, giovedì 27 aprile – in occasione della Cerimonia per l’assegnazione del premio “Raffaele Delcognano” al personale dei Vigili del Fuoco operante in Regione Campania – un riconoscimento al Vigile Esperto Antonio Formisano (Comando di Caserta) per la brillante operazione tecnica svolta sul litorale domizio, nel Comune di Mondragone.

Si trovava in spiaggia, libero dal servizio, nel luglio dello scorso anno, quando è intervenuto per salvare un uomo sorpreso riverso in acqua.

Un soccorso a persona che ha consentito la perfetta riuscita delle operazioni ed il salvataggio della persona stessa.

L’intervento di soccorso, avvenuto il 02 Luglio 2022 , ha visto il vigile del fuoco, allarmato dalle grida dei bagnanti, sopraggiungere e cimentarsi in un massaggio cardiaco volto a rianimare una persona sulla spiaggia fino all’arrivo del personale medico.

La cerimonia di consegna del premio ai Vigili del Fuoco che si sono distinti per merito in servizio, si è svolta a Napoli, nella Sala “Delcogliano” del Consiglio Regionale della Campania sito al Centro Direzionale di Napoli isola F13, alla presenza del consigliere regionale Gennaro Oliviero, i consiglieri regionali Luigi Abbate e Erasmo Mortaruolo, il Questore della Provincia di Napoli Alessandro Giuliano, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, il Generale di Brigata Paolo Borrelli, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, Emanuele Franculli e di altre Autorità civili e militari.