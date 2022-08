15 agosto giorno festivo ma non per le macchine che emettono i grattini per il parcheggio .

Caserta. Altro che ferragosto e feste comandate. A Caserta ci sarebbe da lavorare senza tregua per portarla ad essere una citta’ normale . Troppi disservizi , troppe anomalie e forse troppa superficialità’ nella gestione amministrativa hanno fatto si’ che la citta’ , nonostante la sua indiscussa bellezza , sia diventata difficilissime da vivere sia per i propri residenti ma ancor più per i numerosi turisti .

stamattina , lunedì 15 agosto 2022, in via Gasparri D.S. ,casertano doc , ha parcheggiato la propria auto nelle strisce blu pensando , come riportato dal cartellone informativo , di dover pagare la tariffa “ festiva” ( oggi e’ ferragosto) che equivale a poco più’ di 1 Euro per l’intera giornata .

Il malcapitato però’ , inserendo i soldi nella macchinetta preposta al pagamento , si e’ subito reso conto che la realtà’ non coincideva con ciò’ che aveva letto sul cartellone. Infatti , D.S. dopo aver inserito tre euro ha notato di aver coperto per poco più’ di tre ore il parcheggio della sua autovettura. E’ chiaro che la macchina preposta al pagamento stava programmata in modalità’ – giorni feriali- e quindi senza nessuna agevolazione sulle tariffe , insomma L’ esatto contrario da quello riportato sul cartellone informativo .

Ovviamente inutile dirvi che nei paraggi non c’erano ausiliari della sosta ai quali poter chiedere delucidazioni in merito , quindi per evitare il peggio a D.S. non e’ rimasta altra scelta che quella di pagare ad ore il parcheggio della propria auto .

Episodo quest’ ultimio apparentemente insignificante ma sostanzialmente importante. Immaginate un Turista che viene in citta’ e prima di parcheggiare la propria auto legge il tabellone informativo , inserisce 1 euro e 20 centesimi pensando di coprire la sosta per L’ intera giornata e poi magari si ritrova con un verbale da pagare .

Senza voler pensare in malafede speriamo che chi preposto intervenga per ripristinare il rispetto delle regole e soprattutto il rispetto della normalità’ nel funzionamento del parcheggio a pagamento in citta’