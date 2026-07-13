La tragedia. Giovane perde la vita dopo un forte impatto

Intorno alle ore 20:00 di domenica 12 luglio due squadre dei Vigili del Fuoco, una proveniente dal distaccamento di Teano e una dal distaccamento di Telese del Comando di Benevento, sono intervenute sulla SP 290, in località Contrada Auduni, nel comune di Gioia Sannitica, per un grave incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato il veicolo ribaltato al centro della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, l’auto, dopo aver urtato un’autovettura in sosta, ha terminato la propria corsa capovolgendosi. I due giovani occupanti sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo.

Le squadre intervenute hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso, riuscendo a estrarre uno dei due ragazzi, che è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasportato in ospedale.

Per il secondo occupante, un giovane di 26 anni, purtroppo non c’è stato nulla da fare: il personale del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, in attesa delle successive operazioni di recupero e dei rilievi di competenza delle autorità intervenute.