Gay-Pride a Napoli

“Tutta n’ata storia” lo slogan scelto dagli organizzatori della manifestazione LGBT che oggi si è svolta a Napoli e che ha visto la partecipazione di migliaia di persone.

Il corteo è partito da piazza Dante, per poi iniziare la sfilata con tante bandiere, cartelli e cori.

Presenti alla manifestazione il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e la cantante Anna Tatangelo – da sempre molto vicina ai diritti LGBT .

I partecipanti hanno poi attraversato la città fino alla Rotonda Diaz con interventi sul palco dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni.

Stasera il concerto di conclusione della manifestazione : si esibiranno Anna Tatangelo, Paola Turci, Andrea Sannino, Luigi Strangis, Anastasio e moltissimi altri in scaletta, tutti in supporto dell’iniziativa che porta in piazza il popolo Lgbtq+ di Napoli e della Campania con il patrocinio delle istituzioni: il Comune di Napoli difatti è anche coorganizzatore dell’evento, Regione Campania, Città metropolitana di Napoli e Consolato americano a Napoli.