Milena Rigoli ci racconta come precisione matematica e sensibilità artistica sono la sintesi di un binomio perfetto.

Per BelvedereNews abbiamo intervistato Milena Rigolli è una pittrice e artista contemporanea italiana specializzata nell’arte geometrica, nell’astrattismo e con forti influenze legate alla Op Art (arte ottico-cinetica).

Parlaci un po’ di Milena Rigoli?

Sono nata il 3 Agosto del 1963 a Fiorenzuola d’Arda, entrambi i miei genitori erano originari di Terenza di Vernasca, dove attualmente risiedo, mia madre aveva trascorso diversi anni a Firenze, prima del matrimonio. Ho avuto i miei primi contatti con il mondo dell’arte già da bambina, i parenti materni vivevano a Firenze dove spesso andavo a passare dei periodi di vacanza ospite dagli zii, che mi accompagnavano a visitare le bellezze della città, questo è stato il mio imprinting. Il fratello di mia madre, l’artista figurativo Danilo Crovetti, aveva uno studio di pittura a Scandicci, e una galleria personale a Campiglia Marittima dove trascorrevo le vacanze estive, in questo ambiente ho assorbito l’amore per l’arte. Anche nella mia famiglia paterna ci sono stati diversi pittori, la piacentina Annamaria Zoni è una di questi. Già da bambina, nel mio ambiente familiare vedevo tanti pittori intraprendere la via dell’arte e quindi è stato anche per me del tutto naturale.

Come nasce il tuo rapporto con l’arte?

Nel 1985 ho presentato la mia prima esposizione personale, presso il Salone Cinema Parrocchiale, della Chiesa di San Colombano a Vernasca. Avevo cominciato a disegnare e a dipingere molto giovane, e mi stavo staccando dell’arte figurativa, esplorando il collage e l’arte astratta. All’istituto Paolo Toschi di Parma, dove frequentavo il corso di Scenografia, avevo imparato a destreggiarmi nel disegno tecnico, e mi sentivo sempre più a mio agio nell’esprimermi con il disegno geometrico. Desideravo specializzarmi nell’arte geometrica, amici mi indirizzarono presso la Galleria Centro Culturale Artestruktura di Milano, dove conobbi Anna Canali che mi propose di entrare come stagista a fare parte dello staff della Galleria. Mi trasferii subito a Milano, lasciando Parma e il Liceo artistico. Ad Artestruktura ricevetti una formazione specialistica, innanzitutto la Galleria era in rapporto con il Consolato Tedesco, che gli forniva filmati didattici originali della Scuola Bauhaus, che venivano proiettati in Galleria e in Istituti di alta formazione. Anna Canali mi invitò a frequentare i corsi di cromatologia di Jorrit Tornquist, le lezioni di Teoria del Campo di Attilio Marcolli, i corsi di Bruno Munari….e altro ancora. Fu per me un’opportunità straordinaria di formazione, che certamente non avrei potuto trovare altrove. Trascorsi ad Artestruktura circa 5 anni, ma nel 1989 fui inviata dal Musicologo Angelo Paccagnini, a intraprendere un periodo di studi presso il Laboratorio di Informatica Musicale, del Dipartimento di Scienze dell’Informazione dell’Università degli Studi di Milano. Iniziava per me una nuova avventura, la mia investigazione dello spazio geometrico, si apriva ad una nuova dimensione, quella del suono. In collaborazione con Angelo Paccagnini, realizzai alcune performance audiovisive con il programma Temper, ideato da Pippo Morini sugli studi di Escher.

Quale è il messaggio che generalmente vuoi comunicare con le performance artistiche?

Di tutti questi miei studi e avventure nel mondo dell’arte e della scienza, ho avuto modo di scrivere nel mio Ebook su piattaforma Apple, per l’editore Ugo Falace, del Centro Leonardo di Genova. Il primo Ebook, uscito con il titolo: La Pittura Geometrica nel 2017, ha avuto una seconda edizione in lingua inglese nel 2018, con la prefazione del scrittore e saggista Serafino Massoni. Lo stesso ha curato anche la presentazione del mio libro: La Pittura Geometrica – un percorso esistenziale uscito nel 2023, per la Casa Editrice Efesto di Roma. Tramite la mia pittura, ho avuto la possibilità di conoscere tanti mondi, tante culture. Ho partecipato ad esposizioni in tanti luoghi del mondo, per conoscere altri modi di vedere il mondo. Anche se non mi sono recata personalmente in quei luoghi, India, Costarica, Venezuela, Stati Uniti, Ungheria, Giappone, ho avuto modo di mettermi in relazione con altre culture, altri punti di vista. Questo è per me un grande arricchimento personale.

Che tipo di location scegli generalmente per realizzare le tue mostre d’arte?

Da alcuni anni faccio parte del Gruppo C.O.N.V.I.D, fondato dall’artista Roberto Sgarbossa. L’acronimo del Gruppo C.O.N.V.I.D (un collettivo di artisti visivi nato nel 2020) «Conoscere Opere Necessita Visione Informazione Dibattito». Benché in vita mia non abbia mai fatto parte di nessun manifesto artistico o altro, ho accettato l’invito di Roberto Sgarbossa proprio perché condivido, con i comportamenti del Gruppo, i principi fondamentali. La necessità appunto nell’operare per far conoscere le discipline artistiche che ci accomunano, e che sono alla base della storia dell’arte contemporanea. Per questa ragione prediligo le esposizione in contesti pubblici, promosse da assessori comunali, in ambienti museali aperte al pubblico. In modo da poter usufruire del patrimonio culturale del nostro Paese, e raggiungere anche e soprattutto, quel bacino di persone che altrimenti potrebbero non avere accesso all’arte di qualità. L’arte è spesso alla merce’ di speculazioni unicamente finanziarie, che non tengono conto della ricerca artistica. Ecco perché è tanto importante conoscere e far conoscere la storia dell’arte. Attraverso queste conoscenze, è possibile riconoscere le più autentiche radici dell’Homo Sapiens, che ci hanno portato ad essere quello che siamo. L’arte è stata ed è, il più profondo mistero dello scibile umano.

Progetti per il futuro? Quali evoluzioni desideri per la tua operazione artistica?

Pur facendo parte del Gruppo C.O.N.V.I.D, ognuno di noi ha piena libertà di azione, può partecipare o meno alle esposizioni del Gruppo, o partecipare ad iniziative al di fuori del contesto collettivo. Lasciando completa libertà individuale, in un interscambio di confronto. Non ho progetti specifici per il futuro, ne obiettivi da raggiungere. L’arte è una forma di fede, e come tale non ha bisogno di alcuna certezza. È una sperimentazione, fine a sé stessa.