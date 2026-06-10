Il 15 luglio lo Stadio Diego Armando Maradona tornerà a essere il palcoscenico dell’atletica leggera con l’Enterprise Meeting 2026, una manifestazione destinata a richiamare atleti, tecnici, dirigenti e appassionati da tutta la Campania e da numerose regioni italiane. Sulle otto corsie della pista e nelle pedane di gara si confronteranno oltre 500 protagonisti tra corse, salti e lanci, offrendo al pubblico una serata di spettacolo, agonismo e passione. Sarà l’occasione per assistere a sfide di alto livello tecnico e per riscoprire il fascino di uno sport che continua a rappresentare una straordinaria scuola di valori, impegno e rispetto. L’Enterprise Meeting, tuttavia, va oltre il semplice risultato sportivo. Il ritorno dell’atletica al Maradona assume infatti un significato simbolico per l’intera città. Non si tratta soltanto di strutture sportive, ma di uno spazio che ha accolto competizioni e che dovrebbe continuare a rappresentare un punto di riferimento per allenamenti, successi sportivi e percorsi di crescita personale di migliaia di giovani. Per quanto prestigiosi e rilevanti, il calcio professionistico e gli Europei non possono sostituire il valore sociale, educativo e formativo che una pista di atletica garantisce ogni giorno a una comunità sportiva. Il 15 luglio sarà dunque una festa dello sport e, allo stesso tempo, un momento di riflessione e partecipazione. Un’occasione per celebrare la storia dell’atletica napoletana e per ribadire che il suo futuro merita ancora spazio, attenzione e sostegno.

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