35enne di Recale accoltellato per strada

Un giovane uomo di 35 anni, Vincenzo Comune, nativo del paese di Recale in provincia di Caserta, è stato ferito gravemente con arma da taglio, domenica scorsa nella villa comunale di Frosinone, città nella quale da qualche anno vive.

La polizia sta attualmente indagando sulle modalità dell’aggressione che lo hanno ridotto in fin di vita.

Attualmente Comune è ricoverato in grave condizione all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone.