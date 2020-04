38.000 per un logo. Maddaloni Protagonista chiede al sen. Gasparri di intervenire

Il nuovo logo della Reggia di Caserta pare non sia piaciuto proprio a nessuno. Costato la cifra di € 38.000, il lavoro è stato svolto da una ditta di Mantova. Ma da quando è stato presentato ha ricevuto molteplici critiche: anonimo, per nulla originale, slegato dalla storia, dal contesto e dal territorio. E poi pagato fior di quattrini. Era proprio necessario tutto ciò? Non si poteva intraprendere un percorso diverso e magari meno dispendioso. A questo proposito, il gruppo o Maddaloni Protagonista a sostegno di Italia Protagonista, Fondazione costituita da Maurizio Gasparri, ha chiesto proprio al senatore un ‘interrogazione al Ministro in merito. Detto fatto, stesso in giornata è stata presentata. La riportiamo:

Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Premesso che:

La Reggia di Caserta è uno tra i più bei siti archeologici italiani, visitata ogni anno da migliaia di turisti;

la direzione della Reggia ha dato mandato, per un costo di circa 37.500 euro al netto di Iva, alla ditta Sigla Comunicazione di realizzare il nuovo logo che è stato presentato dal direttore del Museo, Tiziana Maffei, nei giorni scorsi;

la presentazione del logo ha suscitato molte polemiche in quanto ritenuto da più parti estremamente semplice e inefficace nel trasmettere l’importanza, il prestigio e la storia dell’opera che deve rappresentare;

Per sapere:

se è a conoscenza di questo episodio;

se non ritenga che l’affidamento diretto per la realizzazione del logo abbia fatto sì che non si profondesse quell’impegno che ad esempio, al contrario, un concorso di idee avrebbe stimolato e che quindi il risultato sia del tutto insufficiente a rappresentare in Italia e nel mondo intero la Reggia di Caserta;

che cosa intenda fare per porre rimedio a questa situazione senza costi aggiuntivi per il complesso museale.