A Caserta riunione degli ex militari – atleti .

Caserta.Si sono riuniti a Caserta gli ex Ufficiali e Sottufficiali che hanno prestato servizio presso la Seconda Compagnia Atleti di Napoli e presso il successivo 2 Reparto Atleti. L’occasione per ricordare i risultati ottenuti dalla Nazionale Militare di Calcio e dalle Rappresentative dell’allora X CMT e Regione Militare Meridionale partecipanti alle Settimane Sportive delle Forze Armate nelle seguenti discipline sportive Atletica Leggera Pallavolo Pentathlon e Tetrathlon Militare. I ricordi oltre ai risultati sono andati allo Stadio Militare Albricci di Napoli che da un vecchio velodromo era diventato un Centro Sportivo di te con pista e pedane in sportflex una piscina coperta campo di calcio e rugby campi da tennis per l’attività addestrativa degli atleti militari ed a disposizione di tutte le Scuole con apposita convenzione tra il Comune di Napoli il Coni e diverse Federazioni Sportive. Al termine dell’incontro con la consegna di una maglietta celebrativa a ricordo dell’evento con l’impegno di rivederci almeno ogni anno.