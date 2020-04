A Valle di Maddaloni il primo consiglio comunale in diretta Facebook

Questo tempo del Coronavirus ha fatto prendere a tutti maggiore dimestichezza con la tecnologia ed ha incrementato l’uso dei social per funzioni sociali e comunicazioni istituzionali.

Sulla scia di questo nuovo trend, e per garantire una comunicazione quanto più ampia e trasparente possibile, il Sindaco Francesco Buzzo ha deciso di svolgere il consiglio comunale di ieri in diretta via Facebook sulla pagina istituzionale dell’ente. Sindaco e consiglieri in presenza, nell’aula consigliare ben aerata e abbastanza grande da consentire le distanze di sicurezza. Il consiglio si è aperto con un ringraziamento doveroso ai medici e al personale sanitario, alle forze dell’ordine, ai volontari e a tutti quanti sono in prima linea per questa battaglia. E’ stata inoltre espressa solidarietà per le vittime del covid -19

Tutti hanno indossato le mascherine e hanno discusso i punti che erano all’ordine del giorno: ricognizione delle società partecipate del comune; una variazione di bilancio da ratificare; è stato approvato il nuovo regolamento dell’ IMU; infine una presa d’atto di una conferenza di servizio in cui c’è stato un cambio di destinazione per un edificio che andrà alla comunità LEO.

Si potrà riascoltare il consiglio in qualunque momento collegandosi alla pagina Facebook del comune.