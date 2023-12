Abusi edilizi al borgo di San Leucio, lavori sospesi.

Il dirigente del comune di Caserta Franco Biondi ha firmato l’ordinanza che impone la sospensione dei lavori di ristrutturazione di un immobile sito in via dei Giardini Reali.

Riscontrate numerose difformità rispetto alle autorizzazioni rilasciate sia dal Comune sia dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio, in considerazione del fatto, oltretutto che, l’area di San Leucio, sia sottoposta a vincolo paesaggistico per l’enorme valore storico-culturale.

L’associazione Italia Nostra aveva denunciato difformità per un immobile in particolare, sul quale è stato rinvenuto un salto di quota di circa 30 centimetri sia sulla falda nord che sulla falda sud oltre ad una difformità in copertura rispetto alla situazione originaria.

Risultato: per la ditta e la proprietaria dell’immobile la sospensione dei lavori.