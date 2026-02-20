Addio a Eric Dane, l’indimenticabile “McSteamy” di Grey’s Anatomy

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Eric Dane, celebre attore statunitense noto al grande pubblico per aver interpretato il dottor Mark Sloan nella fortunata serie televisiva Grey’s Anatomy.

L’attore si è spento il 19 febbraio 2026 all’età di 53 anni, dopo aver combattuto contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia che aveva reso pubblica lo scorso anno.

Eric Dane era diventato un vero e proprio simbolo della televisione internazionale grazie al suo carisma e al personaggio di “McSteamy”, uno dei più amati della serie. La sua carriera, tuttavia, non si è fermata a quel ruolo iconico: negli ultimi anni aveva conquistato nuove generazioni di spettatori con la sua intensa interpretazione nella serie HBO Euphoria, confermando il suo talento e la sua capacità di reinventarsi.

Nato a San Francisco nel 1972, Dane ha dedicato la sua vita alla recitazione, costruendo una carriera solida tra televisione e cinema. Accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie Rebecca Gayheart e le loro figlie, che lo hanno sostenuto durante la malattia.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo artistico e per milioni di fan in tutto il mondo. Eric Dane lascia il ricordo di un attore straordinario e di un uomo che ha affrontato la malattia con coraggio e dignità.