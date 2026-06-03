Agarte, Fucina delle Arti ospita “Ritorno alla bellezza”, la personale di Antonella Iris de Pascale.

Riceviamo dall’organizzazione e Pubblichiamo.

La personale dall’artista Antonella Iris de Pascale “Ritorno alla bellezza” è costruita sul suo percorso pittorico maturato durante gli anni in presentazione in Agarte. L’esposizione all’interno dei locali della nuova sede dell’associazione di Frascati è a cura di Alessandro Giansanti. Durante l’evento verranno presentati i lavori pittorici dell’artista insieme ad una selezione di inediti e di tele storiche. Le anime come iconica firma della pittrice segnano una serie sviluppatasi in circa quarant’anni di costante produzione e ricerca (attiva sin dal 1983). L’artista (in arte Iris), Firenze classe ‘64, viene presentata attraverso una sequenza di quadri che ne immortalano lo sviluppo artistico nel corso degli anni. La mostra segna un punto di ritorno da parte dell’artista dopo un lungo viaggiare: dopo la chiusura della terza tappa del progetto e percorso itinerante e monografico dal titolo “Trasformazioni in viaggio” (ispirato dalla serie prodotta durante alcuni viaggi nel mondo in cui l’artista è riuscita a creare opere di contaminazioni tra il Salento e Buenos Aires, il Marocco e l’Andalusia), la Iris de Pascale crea un incontro che parte da una domanda a lei fondamentale. Oggi cos’è la bellezza?

La mostra aprirà venerdì 05 giugno dalle ore 18:00 fino alle ore 20.30 nella nuova sede di Via G.Lunati 1 4 , 00044 Frascati (RM) e proseguirà fino al 14 giugno seguendo l’orario di galleria:

martedì, mercoledì, venerdì, sabato: 10-12:30/16-19:30.

giovedì e domenica: 10-12:30 (per qualsiasi informazione +39 351 740 5874 – agarte@agarte.it – www.agarte.it).