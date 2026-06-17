Agguato a Napoli, ucciso un 48enne in centro: tre feriti in un’altra sparatoria a San Giovanni a Teduccio

Torna la violenza armata nelle strade di Napoli in una serata segnata da due gravi episodi di sangue. Intorno alle 22 di ieri, in via Cesare Rosaroll, a poca distanza da via Foria, un uomo di 48 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in strada. La vittima è stata identificata in Antonio Mauro. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori della Polizia di Stato, l’uomo sarebbe ritenuto vicino allo storico sodalizio criminale dell’Alleanza di Secondigliano. Le indagini sono affidate agli uomini della Squadra Mobile. Stando ai primi rilievi effettuati sul posto, Mauro sarebbe stato preso di mira da due sicari armati. Nel tentativo di sottrarsi all’agguato avrebbe cercato rifugio all’interno del portone di un edificio, ma sarebbe stato raggiunto dagli aggressori prima di riuscire a mettersi in salvo. Diversi colpi di pistola sarebbero stati esplosi a distanza ravvicinata, colpendolo al torace. All’arrivo dei sanitari del 118, per il 48enne non c’era ormai più nulla da fare. La Squadra Mobile e la Direzione Distrettuale Antimafia sono al lavoro anche su un secondo episodio avvenuto quasi in contemporanea. Negli stessi minuti dell’omicidio di via Rosaroll, un’altra sparatoria si è verificata nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove tre persone sono rimaste ferite da colpi d’arma da fuoco. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti balistici e approfondimenti informativi per verificare l’eventuale esistenza di collegamenti tra i due episodi. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

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