Al centro di Caserta “Notte Rosa” stasera 7 Ottobre

La “Notte Rosa” di stasera – 7 ottobre – un evento molto atteso per cui si attendono circa 20.000 presenze, prevedrà spettacoli musicali a partire dalle ore 20 che interesseranno alcuni tra i luoghi più significativi del centro storico quali Corso Trieste, Piazza Dante, Piazza Gramsci e piazza Duomo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Caserta, è stata organizzata dall’Associazione “Crea Grandi Eventi” con la partecipazione di numerosi esercizi commerciali del centro, che rimarranno aperti fino a tarda sera.

Il negozio d’abbigliamento Anavi, della buyer nonché esperta di stile Anastasia Viscusi, sarà aperto non solo alla vendita ma anche per intrattenere i clienti con djset e bollicine.

Nel corso della serata molto i concerti che intratterranno il passeggio per le strade centrali, così da renderle più piacevoli e all’insegna del divertimento.