Al Real Sito di san Leucio visite guidate in costume per rivivere la storia. Leggi le date e come prenotare

Caserta. Al Real Sito di san Leucio sta per partire una vera e propria macchina del tempo che farà fare a visitatori e turisti un vero e proprio tuffo nel passato, precisamente nel 1789, quando lo Statuto Leuciano equiparò donne e uomini. Una comunità all’avanguardia quella leuciana, che ha sancito quando era impensabile principi di eguaglianza sociale che, talvolta ancora oggi fatichiamo ad affermare. E per la prima volta – dichiara orgogliosa ed emozionata Ezia Cioffi, direttrice del sito – faremo rivivere in queste stanze e tra questi telai antichi unici nel loro genere, un pezzo della nostra storia.

Il borgo borbonico conosciuto nel mondo per le sue preziose sete vanta anche altri meriti, come questo Codice che riuscì ad annullare disparità, ingiustizie e vecchi retaggi che si protraevano da secoli, come quello della dote. Diritti e doveri uguali per tutti: un rivoluzione di genere calata dall’alta che può ancora fare scuola nel terzo millennio.

LA VITA A SAN LEUCIO AL TEMPO DEL CODICE è il titolo dell’ evento teatrale scritto, organizzato e gestito per intero dall’ufficio comunale del Belvedere. Con l’ausilio di alcune Operatrici didattiche interne che si sono improvvisate attrici di teatro, saranno messe in scena visite teatralizzate. Nei giorni 18,19, 20, 25, 26 e 27 giugno, alle ore 19.00, alle ore 19.45, alle ore 20.30 sarà possibile prenotare. Al termine un dolce omaggio in caffetteria. Il tutto al costo di 6 euro a persona (gratuito per i minori di 5 anni e per i turisti diversamente abili).

La prenotazione va fatta esclusivamente via mail, scrivendo all’indirizzo [email protected]