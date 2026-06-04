Alessia Castellini apre gli incontri alla Mondadori

Maddaloni (CE)- A poche settimane di distanza dall’inaugurazione della Mondadori BookStore di Maddaloni in piazza Umberto I, un’apertura che ha suscitato grande plauso ed interesse da parte della popolazione, e domenica 7 giugno alle ore 11.30 si terrà un’iniziativa che aprirà ufficialmente gli incontri con gli autori nel salotto dedicato della libreria.

La libreria delle sorelle Antonella e Ilaria Di Francesco avrà il grande onore di ospitare la scrittrice siciliana Alessia Castellini che dopo il grande successo del suo primo romanzo “Il sentiero delle formichelle” presenterà “La malarema”, un racconto appassionante ambientata nella sua Sicilia, che racconta, tra memoria e denuncia sociale, l’antica tradizione del bisso, la pregiata seta del mare.

A dialogare con l’autrice l’assessore alla cultura Caterina Ventrone, con la quale si è creata un’immediata sinergia finalizzata a rendere vivo questo nuovo presidio culturale in città e la giornalista Lucia Grimaldi, direttrice della nostra testata, che da anni si dedica alla promozione della cultura sul territorio.

L’incontro, realizzata con il patrocinio del comune di Maddaloni, è ad ingresso libero ed è una nuovo momento di incontro e confronto che si apre a Maddaloni, e che va ad arricchire il fitto calendario di iniziative che animano da qualche anno la città.