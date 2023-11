Alla scoperta delle case più remote in tutta Europa

Siete abituati a vivere nel traffico cittadino e ormai non potreste nemmeno pensare di cambiare

abitazione? Sappiate che in tanti, invece, vanno alla ricerca proprio di un po’ di tranquillità. Ed è

questo il motivo per cui la tendenza a vivere in case particolarmente remote sta conoscendo un

periodo di grande successo.

Le dinamiche sociali stanno cambiando, come si può facilmente intuire, e anche questa tendenza si

inserisce molto bene nella spiegazione dell’evoluzione della società e dei suoi vari aspetti culturali.

Il fatto di trovare pace e serenità isolandosi in un luogo particolarmente remoto, nascosto chissà

dove, rappresenta un desiderio che viene coltivato da un numero sempre maggiore di persone.

Come è stato svelato da questo elenco delle case più isolate, si tratta di una tendenza che si sta

diffondendo in misura importante. La classifica che è stata pubblicata dal sito Betway.it mette in

evidenza proprio quelle che sono le località più remote, dove chi ha voglia di trovare pace e serenità

può anche fare un pensierino per andare ad abitare.

Conoscete Obanya, la “Svizzera ungherese”?

Se siete alla ricerca di posti veramente sperduti dove godervi un periodo di relax o, addirittura, in

cui pensare di stabilirsi per vivere, allora l’Ungheria ha diversi assi nella manica da questo punto di

vista. Nello specifico, stiamo facendo riferimento alla zona di Kelet-Mecsek. Si tratta di un

paesaggio davvero particolare, al cui interno si trova una comunità rurale davvero piccolissima, che

è letteralmente immersa in una foresta incontaminata. L’aspetto più interessante è che questo

villaggio è collegato al resto dell’Ungheria da una strada estremamente stretta e anche piuttosto

impervia.

Tra l’altro, se state facendo un pensierino per trasferirvi a vivere presso Obanya, questo potrebbe

essere il periodo che fa al caso vostro. Sì, dal momento che la popolazione del villaggio è

aumentata e ora siamo arrivati intorno a quota 100 persone. C’è da dire che buona parte di

questa popolazione ha delle evidenti radici sveve, ovvero legate a un gruppo tecnico, tipicamente

parlante la lingua tedesca, che ha un’evidente diaspora sul territorio ungherese.

Un villaggio che è stato spesso ribattezzato anche con un termine molto simpatico, ovvero

“Svizzera ungherese”. Il motivo è presto detto, dal momento che tale soprannome si deve

all’eredità tedesca, ma anche al suo bellissimo e particolare paesaggio naturale di cui è dotato.

D’altro canto, questo villaggio completamente immerso nella natura, non poteva che garantire delle

vere e proprie “attrazioni” da non perdere a livello paesaggistico. Stiamo facendo riferimento al

torrente Oreg-patak, ma anche Csepego-szikla. Qui abbiamo la possibilità di ammirare dei massi

ricoperti di muschio, che svolgono una sorta di funzione protettiva rispetto a una meravigliosa

sorgente. Da non perdere anche lo spettacolare torrente Ferde-vizesés. Si tratta di una cascata che si

sviluppa particolarmente in profondità nella foresta.

Tra Glencoe e le Isole Faroe

Tra le altre case più remote e sperdute troviamo sicuramente quelle del villaggio di Gasadalur.

Dove si trova? Nelle Isole Faroe, che sono chiaramente indipendenti e autonome rispetto al Regno

di Danimarca. Nello specifico, stiamo parlando di un meraviglioso villaggio che è dislocato

sull’isola di Vagar. Quest’ultima è una delle diciotto isole che compongono anche le Isole Faroe.

Le masse di terra rocciosa sono particolarmente incontaminate e sono particolarmente apprezzate in

tutto il mondo per via della loro bellezza naturalistica.

E cosa dire allora di Glencoe, ovvero una location decisamente sperduta tra le Highlands della

Scozia. Una bellezza naturale decisamente selvaggia, in cui è facile notare delle case immerse nella

più totale solitudine. La valle di Glencoe, da questo punto di vista, è la zona perfetta dove poter

trascorrere del tempo nella massima tranquillità e pace.