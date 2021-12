Alla scoperta di Twitter: lo strumento ideale per veicolare un messaggio che si vuole far arrivare “in alto”.

Twitter è il servizio di rete più semplice che ci sia. Rapido ed efficace mezzo di comunicazione, è in assoluto il social network più usato da vip, politici e dirigenti, oltre che dagli utenti per commentare in diretta i programmi televisivi. Ne è prova il fatto che la maggior parte dei programmi tv ha un proprio hasthag ufficiale (ovvero il simbolo del cancelletto,#, associato a una o più parole chiave, per facilitare le ricerche tematiche in un blog o in un social network), con il quale invita gli spettatori a partecipare. La rete consente di postare brevi messaggi di testo ( massimo 280 caratteri) chiamati tweet, che vengono visualizzati nella pagina principale dell’utente. Gli utenti possono seguire altri utenti (diventando così follower) e condividere (retweettare) i loro tweet. Il mezzo di comunicazione è così potente che, se un certo numero di persone twitta o ritweetta nello stesso tempo, sullo stesso tema e alla stessa ora del giorno si finisce in tendenza (trend). In altre parole, il tweet che tratta quel tema diventerebbe visibile a tutti gli iscritti del social. Per accedere a Twitter basta scaricare l’app o collegarsi direttamente sul sito web del social e creare un proprio profilo personale (account) . Cosa aspetti dunque a mandare il tuo cinguettio su Twitter?