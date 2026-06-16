America’s Cup 2027, Manfredi punta su Edoardo Bennato per l’inno ufficiale

NAPOLI – Per l’inno che accompagnerà l’America’s Cup 2027, il prestigioso evento velico che sarà ospitato da Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha indicato il nome di Edoardo Bennato come possibile autore e interprete. “Credo sia la persona più rappresentativa e iconica che possa cantare l’inno della Coppa America”, ha dichiarato il primo cittadino. La scelta ricadrebbe sul cantautore originario di Bagnoli non solo per il suo indiscusso valore artistico, ma anche per il suo costante impegno a favore del rilancio e del riscatto del quartiere occidentale di Napoli. Bennato viene infatti considerato il cantore più naturale per un appuntamento che porterà la città al centro della scena internazionale. Artista tra i più importanti della musica italiana, Bennato è riconosciuto come uno dei maggiori esponenti del rock nazionale, genere che nel corso della sua carriera ha saputo contaminare con blues, folk, punk e ska. Nel 1974 fu tra i primi artisti italiani ad essere associato al punk. Indimenticabile, inoltre, il successo di “Un’estate italiana”, colonna sonora dei Mondiali di Italia ’90 insieme a Gianna Nannini. Una proposta che punta su un nome di grande prestigio per un evento di straordinaria importanza per Napoli e per l’Italia.

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