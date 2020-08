Amministrative Grazzanise:Enrico Petrella, con la sua “Cento Passi” in affanno per il completamento della lista…scende in campo Peppe Raimondo

Il comunicato:

L’ex leader del Movimento Senso Civico oggi Cento Passi, pur essendo stato il primo a procedere ad alcuni adempimenti per la presentazione della lista per le prossime amministrative quali la registrazione del simbolo e l’accettazione di candidatura innanzi al notaio da parte di Gabriella Parente, Agostino Parente, Salvatore Zampone, Antonella Caianiello Fabio Petrella, Pasquale Carlino e di Enzo Zito e dopo aver incassato la candidatura dell’imprenditore funebre Benito Palazzo, grazie all’Intercessione del Consigliere Regionale Zinzi,dopo una partenza sprint sembra essere rimasto sulle ginocchia per il completamento della lista.

In soccorso, prima velato (causa veti) ora apertamente, visto lo scorrere del tempo e le difficoltà di Petrella nel completare la

lista è sceso in campo l’ex socialista ed ex assessore al Bilancio Giuseppe Raimondo che ha piazzato una prima pedina, Angela Orlando (sorella della nuora)che dovrebbe viaggiare in coppia con Agostino Parente (cugino degli imprenditori della Parente Service Srl) e con lo stesso Raimondo che, secondo voci interne,dovrebbe candidarsi all’ultimo minuto per mettere in difficoltà gli avversari con la scusa di mancanza di candidature nella lista i Cento Passi.