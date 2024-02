Amore, Musica e Passione nuovo show al Don Bosco di Gianpietro Ianneo e Giovanni Caso

Dopo lo spettacolo “Vedovi in cerca di pensionante” con il quale aprirono la stagione teatrale lo scorso 14 ottobre, Gianpietro Ianneo e Giovanni Caso ritornano con un nuovo show: Amore, Musica e Passione! Sabato 3 febbraio il duo partenopeo tornerà a deliziare il pubblico casertano con questa rappresentazione davvero particolare. “Come evocato dal titolo – spiega Ianneo – si tratta di un mix di passione, sentimenti e musica, ma nello stesso momento non mancheranno richiami al teatro napoletano con particolare riferimento alla tradizione. Una tradizione immortale che rinnoviamo ogni volta che saliamo sul palco. L’obiettivo – prosegue Ianneo – è quello di far trascorre una piacevole serata agli spettatori facendoli si ridere, ma dando loro anche elementi di riflessione sul meraviglioso mondo del teatro regno della finzione, ma non della falsità, recitazione, ma al tempo stesso realtà”. Lo spettacolo prevede anche momenti durante i quali i protagonisti interagiranno con il pubblico. “ Certo – riprende Ianneo – è un modo per renderlo sempre più partecipe di quanto stiamo mettendo in scena”.

Con Ianneo e Caso ci sarà la bravissima Annamaria Da Brescia ed il sassofonista Luigi Alberto. Luci spente in sala, sipario aperto alle ore 20:00.