Andrea De Filippo è il vicepresidente della provincia di Caserta

La nomina del sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo a vicepresidente della Provincia di Caserta, formalizzata dal presidente Anacleto Colombiano, continua a registrare significative manifestazioni di apprezzamento da parte del mondo politico e istituzionale del territorio.

Andrea De Filippo è il sindaco della città di Maddaloni, uno dei comuni più grandi della provincia di Caserta dal 2018. Il suo mandato gil è stato riconfermato con ampio consenso nel 2023.

Nelle ultime elezioni provinciali di amrzo 2026 è stato eletto consigliere provinciale con 6631 voti.

Tra i primi interventi si registra quello dell’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Caserta e attuale responsabile provinciale del Dipartimento Enti Locali del partito, che ha espresso soddisfazione per l’incarico conferito.

“Rivolgo ad Andrea De Filippo le mie più sincere congratulazioni per la nomina a vicepresidente della Provincia di Caserta”, ha dichiarato Napoletano. “Si tratta di un riconoscimento di rilievo, che valorizza un percorso amministrativo solido e un impegno istituzionale sempre caratterizzato da competenza e radicamento territoriale”.

Napoletano ha inoltre evidenziato come il nuovo ruolo rappresenti un tassello importante nell’assetto dell’ente provinciale: “Sono certo che De Filippo saprà svolgere questo incarico con professionalità, visione e senso delle istituzioni, qualità che ne hanno contraddistinto l’azione amministrativa negli anni”.

Il responsabile del Dipartimento Enti Locali ha confermato la piena disponibilità a collaborare con l’amministrazione provinciale guidata dal presidente Colombiano: “Proseguiremo nel lavoro comune con spirito di leale collaborazione, con l’obiettivo di sostenere le politiche di sviluppo e di rafforzare la crescita dell’intera Terra di Lavoro”.

La nomina di De Filippo giunge in una fase particolarmente rilevante per la Provincia di Caserta, impegnata su temi strategici quali infrastrutture, viabilità, edilizia scolastica e programmazione territoriale. In questo contesto, il ruolo di vicepresidente assume una funzione di supporto essenziale all’azione amministrativa dell’ente.

“Ad Andrea De Filippo va il sostegno convinto della nostra comunità politica per questa nuova responsabilità istituzionale”, ha concluso Napoletano.

Al sindaco De Filippo le più vive congratulazioni per l’incarico ricevuto e gli auguri di buon lavoro da parte della nsotra redazione.