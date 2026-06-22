AORN SAN PIO, ELOGI ALLA UOC ONCOLOGIA.

Riceviamo dalla Giornalista Annarita De Feo e pubblichiamo.

Una paziente ha scritto una lettera di ringraziamento al Direttore Generale dell’AORN San Pio di Benevento, Maria Morgante per le cure tempestive e l’assistenza ricevute durante la sua degenza presso la UOC ONCOLOGIA – Direttore Antonio Maria Grimaldi, menzionato più volte nella classifica nazionale di Expertscape.com come eccellenza nel campo scientifico dell’oncologia e del melanoma.

“Gentile Direttore Generale Dott.ssa Morgante, Le scrivo mossa da un profondo sentimento di gratitudine, con il desiderio di portare alla Sua attenzione la mia testimonianza di eccellenza sanitaria e straordinaria umanità vissuta all’interno dell’Azienda Ospedaliera da Lei diretta. Di recente ho superato con successo un intervento chirurgico simultaneo, estremamente complesso, presso un’altra struttura ospedaliera. Si è trattato di un intervento volto a trattare contemporaneamente un tumore al seno con svuotamento ascellare, metastasi al fegato e ricostruzione con protesi. Se oggi posso raccontare questa rinascita, e se il mio corpo ha retto a una sfida chirurgica così imponente, il merito fondamentale è della straordinaria preparazione terapeutica ricevuta nel reparto di Day Hospital Oncologico dell’AORN “San Pio di Benevento. Desidero elogiare formalmente la dott.ssa Vincenza Tinessa. La sua impeccabile competenza medica, unita a una rara sensibilità d’animo, è stata la mia ancora di salvezza. Grazie ai mesi di chemioterapia affrontati sotto la sua guida attenta, la massa tumorale e le metastasi si sono ridotte in modo drastico, dandomi la reale possibilità clinica di accedere all’operazione. Accanto a lei, il mio grazie più profondo va al dott. Luciano Palladino per la sua vicinanza, la costante disponibilità, la grande professionalità e l’umanità dimostrate, sentimenti che estendo a tutto il reparto di senologia. Un ringraziamento speciale e colmo di affetto va a tutto il personale infermieristico e agli OSS del D.H. Oncologico. Il loro è un lavoro silenzioso, quotidiano, prezioso e profondamente amorevole; sono la colonna portante di un reparto che non si limita a somministrare farmaci, ma che dona protezione e calore umano. Gentile Direttore, ci tenevo che Lei sapesse quanto l’ UOC Oncologia del “Suo Ospedale “ sia un polo di vera eccellenza, dove la grande medicina si fonde con una profonda umanità”.

Con immensa stima e gratitudine.

“Ringrazio la paziente per la Sua testimonianza. La centralità ed il benessere del paziente e dei cittadini – utenti sono elementi fondamentali del nostro impegno e qualificano l’attività dei nostri medici e del personale sanitario, nobilitando la missione di tutti noi”- afferma il Direttore Generale Maria Morgante”.