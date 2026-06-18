Approvata la convenzione per il nuovo intervento di edilizia residenziale sociale

Aversa. Prosegue il percorso di rigenerazione urbana e sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica nell’area nord di Aversa. Il Consiglio di Amministrazione di ACER Campania ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di Aversa per la concessione del diritto di superficie necessario alla realizzazione del Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale (PIERS), uno degli interventi più significativi previsti sul territorio cittadino.

L’approvazione della convenzione rappresenta un passaggio decisivo per l’avvio dell’intervento, che consentirà ad ACER Campania di realizzare due nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica per complessivi 30 alloggi, contribuendo ad ampliare l’offerta abitativa e a migliorare la qualità urbana di un’area strategica della città.

Il progetto non si limita alla costruzione dei nuovi fabbricati. L’intervento comprende infatti un più ampio programma di trasformazione urbana che prevede la sistemazione delle aree esterne, la realizzazione di spazi verdi, parcheggi, percorsi e opere di urbanizzazione primaria a servizio dei futuri residenti e dell’intero quartiere.

Parallelamente sarà portata avanti un’importante operazione di riqualificazione del patrimonio esistente attraverso la demolizione di due edifici del complesso ACER di via del Popolo e la successiva sistemazione a verde delle aree interessate, restituendo nuovi spazi alla collettività e migliorando la qualità ambientale del contesto urbano.

L’intervento rientra nel Programma PIERS, finanziato con oltre 9 milioni di euro, nato con l’obiettivo di coniugare edilizia residenziale sociale, sostenibilità urbana e rigenerazione dei quartieri, promuovendo una nuova idea di abitare fondata sulla qualità degli spazi, sull’efficienza energetica e sull’integrazione con il tessuto cittadino.

David Lebro, Presidente di ACER Campania, ha dichiarato: «Questa convenzione è il frutto di una collaborazione efficace tra ACER Campania e il Comune di Aversa. Un passaggio decisivo che ci avvicina alla realizzazione di nuovi alloggi e alla riqualificazione di un’importante area della città.» Il Consigliere Dario Abbate ha aggiunto: «Con questo atto Aversa compie un passo concreto verso un progetto atteso dal territorio. Nuove abitazioni, spazi riqualificati e servizi rappresentano un investimento importante per la comunità.»