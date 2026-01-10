Arrestato Sandokan

La notizia sta dilagando sul web e sui social data anche la fama internazionale dell’attore. Can Yaman, attore turco noto al grande pubblico per la recente interpretazione di Sandokan, ma non solo, è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e il consumo di droga che coinvolge personaggi famosi, giornalisti e vip della città.

L’operazione di polizia ha portato all’arresto di altre 6 persone: tra loro anche l’attrice Selen Gorguzel.

Secondo le autorità turche, l’inchiesta non riguarda solo l’uso di droghe da parte dei singoli vip, ma punta anche a smantellare eventuali canali di distribuzione e a individuare responsabilità penali più ampie. Gli esami tossicologici in corso serviranno a determinare l’eventuale assunzione di sostanze da parte degli indagati.

Can Yaman è molto noto anche in Italia per aver interpretato il ruolo di protagonista in serie tv di grande successo come “Che Dio ci aiuti 6”, “Viola come il mare” e “Sandokan”

La vicenda rimane sotto stretta osservazione dei media e dei fan, in attesa dei risultati dei test e delle decisioni giudiziarie che determineranno gli sviluppi legali per gli arrestati.