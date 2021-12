Arriva in libreria “Pillole di nutrizione gourmet”

Caserta. Torna in libreria la dott.ssa Silvana Di Martino, biologa nutrizionista nonché ricercatrice attenta sul complicato fronte anticancro, con un lavoro a 4 mani con lo chef Fabio Biondi del ristorante “Sunrise”, rinomato ristorante nel centro di Caserta.

La prevenzione inizia a tavola. La nuova frontiera è il cibo farmaco che nutre, fa stare bene e previene le malattie. Ed ecco allora una serie di ricette consigliati da esperti della nutrizione per lo “sgarro senza sgarrare” grazie ad un menu raffinato e di qualità.

“Un libro profondo che va alla ricerca di una tenue filosofia che si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi saperi e di nuovi sapori, di intrecci di gusto senza tempo, mix di una tradizione culinaria antica che si alimenta del suo stesso e continuo mutamento, alla ricerca sempre del sublime, della perfezione, dell’applauso spontaneo del palato e dei sensi.” scrive nella prefazione il giornalista Franco Buononato. Il libro pone interrogativi seri sul nostro futuro, scava nel nostro Dna per ritrovare uno stile di vita sano che si declina in nome della sostenibilità, del bio e del chilometro zero.

Fondamentale il contributo di Fabio Biondi, chef di magistrale bravura del Sunrise, oasi gourmet nel frenetico capoluogo, dove, grazie alla sua sapiente esperienza, ricerca e tradizione si fondono: i prodotti del territorio sono la base di piatti della tradizione in versione gourmet.