Arte, gusto e musica al femminile: il 6 e 7 marzo la Cosmoart celebra il talento delle donne

COMUNICATO STAMPA

Il 6 e 7 marzo 2026, la Cosmoart, con la direzione artistica di Mary Farina e Augusto Ozzella, propone un articolato programma di eventi che unisce arte contemporanea, eccellenze enogastronomiche, benessere e musica.

Le iniziative si inseriscono negli eventi diffusi promossi dalla Fondazione Orizzonti per Caserta. La Città delle Donne, il festival che celebra il talento, la creatività e il protagonismo femminile.

Venerdì 6 marzo 2026

Ore 12:30

Salute e Benessere nel Piatto

Ad aprire il programma sarà, alle 12:30, presso il Vovo Pacomio (Via Giuseppe Mazzini, 24 – Caserta), l’incontro “Salute e Benessere nel Piatto – Cucina funzionale, amore e fantasia”.

Protagonista Chiara Badavelli, Food Health Coach e fondatrice di BeFunctionalFood, che guiderà il pubblico alla scoperta dell’alimentazione funzionale attraverso ricette semplici e creative.

Un momento dedicato al benessere, alla consapevolezza alimentare e alla cultura del cibo come strumento di equilibrio.

Partecipazione gratuita con posti limitati.

Ore 18:00

Vernissage “Sorsi d’Arte” – II Edizione

Alle ore 18:00, in Via Giuseppe Mazzini, si terrà il vernissage inaugurale della rassegna.

Artisti, store e aziende vitivinicole del territorio daranno vita a un percorso diffuso tra esposizioni, degustazioni e incontri, trasformando la strada in uno spazio di dialogo tra creatività, impresa e cultura. Iniziativa organizzata in sinergia con Slow Food Caserta, Fisar e AIS Campania.

Sabato 7 marzo 2026

Ore 19:30

La Voce delle Donne – Intrecci di voci e anime al femminile

Il programma prosegue sabato 7 marzo, alle ore 19:30, presso la Chiesa di Sant’Agostino in Largo S. Sebastiano, 8 con il concerto “La Voce delle Donne”.

Protagonista l’Ensemble Vocale fondato dal Maestro Irma Irene Tortora, con un repertorio che attraversa la polifonia rinascimentale fino alla contemporaneità.

Direzione musicale: Maestro Carmine Rosolia

Direzione del concerto: Maestro Irma Irene Tortora

Coro femminile composto da 16 voci.

Ingresso gratuito.

Per maggiori informazioni: m.farina@associazionecosmoart.com