Rinvenuta bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale, carabinieri mettono in sicurezza l’area

Momenti di apprensione nella tarda mattinata odierna a Villa di Briano, nel casertano, dove intorno alle ore 11:00 i Carabinieri della Stazione di Frignano sono intervenuti in via Kruscev su richiesta della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Aversa.

A lanciare l’allarme attraverso il Numero Unico Europeo di Emergenza “112” è stato un 36enne del posto che, mentre si trovava nel proprio appezzamento di terreno, ha rinvenuto un ordigno bellico del tipo Mk2, la cosiddetta “Pineapple”, risalente presumibilmente alla Seconda Guerra Mondiale.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno immediatamente verificato la presenza e le condizioni dell’ordigno, attivando le procedure di sicurezza previste in questi casi. L’area è stata prontamente delimitata e messa in sicurezza, al fine di prevenire qualsiasi rischio per la popolazione.

Dell’accaduto sono stati informati la Prefettura di Caserta e il 10° Reparto Infrastrutture Esercito Italiano di Napoli, competenti per gli interventi di bonifica e per le successive attività di rimozione e brillamento dell’ordigno.

La situazione resta sotto costante monitoraggio da parte delle forze dell’ordine, in attesa dell’intervento degli artificieri specializzati.