Il 7 giugno 2023 ore 18,30 presso il bar pasticceria “La Nuit”, ad Aversa, l’associazione Artedonna presenta il libro di Marianna Scagliola: “Una famiglia allargata, cane compreso” , Graus edizione.

Il libro è inserito mella rassegna “Aversa Terra dei Libri” che mira alla valorizzazione dei libri e della lettura nel territorio.

Introdurrà l’Associazione Artedonna rappresentata dalla dott.ssa Rachele Arena, Responsabile della Biblioteca di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e Responsabile Nazionale del Dipartimento Pari Opportunità e Famiglia di Meritocrazia Italia.

Interverrà l’assessora alla Cultura del Comune di Aversa, dott. ssa Anna Sgueglia.

Con l’autrice dialogheranno Monica Aquino assistente sociale e counselor e Titti Spanó scrittrice.

Il libro tratta, in chiave umoristica, le vicende di una famiglia allargata o come la definirà l’autrice “extra large” .

La famiglia Schiattarella, infatti, conta al suo interno la presenza di ben tre generazioni: la nonna, i coniugi Schiattarella , i loro figli ed un cane.

Tra i vicoli di Napoli che fanno da cornice alla quotidianità di questa famiglia, l’autrice costruisce con la sua originale vena ironica, simpatici ed esilaranti siparietti familiari, tra il capofamiglia, patito di calcio, sua moglie Concetta, fissata per la pulizia, la nonna, il cane ed i figli affetti da cronica indolenza.

Il testo mette anche in risalto le originali caratteristiche del popolo partenopeo che affonda le sue radici in simbolismi e miti come quello del munaciello o nelle sue mille contraddizioni come quella tra povertà e sfarzo o nell’eterna dicotomia che vede la donna napoletana, imbrigliata tra il ruolo di regina da un lato e di schiava della casa dall’altro.

Marianna Scagliola, affronta però anche uno dei principali problemi che affliggono le famiglie moderne ovvero la difficoltà nella comunicazione tra i vari componenti della famiglia.

Ad un certo punto la signora Concetta, stanca di essere la sola a provvedere ai bisogni della famiglia, senza nessun riconoscimento in cambio, studia uno stratagemma per stimolare la comunicazione all’interno della sua famiglia.

Quale sarà questa nuova strategia della signora Assunta?