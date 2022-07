Artedonna/ Presentazione della silloge “Confessioni di un superficiale” di Generoso di Biase

Aversa-Ha avuto luogo presso l’Art Gallery Civico 103 la presentazione di Poesie e “Confessioni di un Superficiale”. È stata una serata all’insegna di letture e note con lo scrittore e avvocato Generoso di Biase. L’evento rientra nell’iniziativa “Aversa Terra dei libri “,come ha specificato Rachele Arena, presidente di ArteDonna nel suo discorso introduttivo. Durante le sue letture di poesie tra cui “Geny”, l’autore ha ricalcato i tratti del carattere del Geny ragazzo ma anche del Geny adulto. Ha letto poi un’altra bellissima sua poesia intitolata “ Per gioco” affascinando il pubblico con la sua doppia anima, il suo dualismo come chi “ di giorno é un personaggio completamente diverso e di notte invece è se stesso”. L’autore ha poi invitato a leggere la poetessa Ofelia Cimmino, presente tra il pubblico come spettatrice. La poetessa ha letto una sua poesia a partire dal la quale ha fatto riferimento a tanti temi e anche aspetti e della natura che definisce “ benedetti” e che caratterizzano la vita, suscitando grande entusiasmo nei presenti . Subito dopo lo scrittore Generoso di Biase ha letto “L’ultimo bacio” e “Mia mamma”, che racchiudono, specie quest’ultima, tante paure, come quella di fallire. “Poi si cresce” – ricorda l’autore – e la crescita è accompagnata da sconfitte e vittorie”. Così ha letto “L’amante”, ,che ruba le emozioni dell’altro, si vota alla solitudine e non vive l’ amore. È stata poi la volta del duetto con Mena Santillo, in cui l’autore immagina una dinanica tra una donna sposata e un uomo un po’ più grande di età . Un dialogo molto animato, in cui lei parla di amore e in cui lui, invece, dimostra chiaramente di non voler provare amore L’autore ha letto ai presenti anche le poesie “ Non è colpa mia”, “ Non è per te”. Successivamente ha invitato ai microfoni il colonnello Valentino De Simone, il quale, senza che il suo intervento fosse programmato, ha letto i versi della poesia “ Ti cerco”. “ Non prometto niente” é stata letta dall’autore di Biase come per ricordare tutte le volte che ha cercato di mettere in guardia ad esempio una donna. Altro momento d’improvvisazione e tra l’altro molto simpatico è stato quello dell’intervento dello scultore Antonio Iazzetta il quale ha espresso brevemente un suo pensiero poetico ….Tornando, però, alle letture dell’autore Generoso di Biase, c’é da dire che tutti questi temi e letture emerge il tentativo di non prendersi sul serio come per sdrammatizzare le grandi paure che accompagnano la vita di ogni essere umano. Questo aspetto rende sicuramente la comunicazione con il lettore molto fluida e interessante. Gli spettatori in sala sono, infatti, rimasti catturati dalle letture dell’autore e dalla bellezza delle sue poesie.