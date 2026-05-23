Arturo Scotto racconta Flotilla. Il viaggio verso Gaza

Grande partecipazione a Maddaloni per la presentazione di “Flotilla. In viaggio per Gaza” di Arturo Scotto

Il pubblico protagonista del dibattito su pace, cittadinanza attiva e responsabilità collettiva

Maddaloni, 23 maggio 2026 – Sala gremita e dibattito vivo alla Biblioteca Comunale di Maddaloni per la presentazione del libro “Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta” di Arturo Scotto. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Welcome Maddaloni A.P.S. con il patrocinio del Comune di Maddaloni e la collaborazione delle ACLI di Caserta e del Corriere della Campania, ha confermato l’attenzione della città sui temi della pace e della partecipazione civile.

Ad aprire l’incontro i saluti del Sindaco Andrea De Filippo, che ha ricordato come nel novembre 2025 il Consiglio Comunale di Maddaloni abbia riconosciuto all’unanimità lo Stato di Palestina: “Due popoli, due Stati. Un voto senza eccezioni, perché ci sono valori che non sono negoziabili e che vanno oltre le appartenenze politiche”.

Il confronto, moderato dal giornalista Luigi Ferraiuolo, ha visto gli interventi di Paolo Petracca, Presidente IREF, e Filomena Diodato, docente alla Sapienza Università di Roma. Insieme all’autore Arturo Scotto hanno guidato una riflessione che è andata subito oltre la presentazione del libro, toccando la crisi in Medio Oriente, il ruolo della diplomazia italiana e la responsabilità dell’Europa e delle comunità locali.

Il pubblico in sala si è reso protagonista inserendosi attivamente nel dibattito. con interventi, domande e testimonianze. Pace, impegno civile e ruolo delle nuove generazioni, alcuni dei temi toccati che hanno attestato la volontà della comunità maddalonese presente di essere parte consapevole e non spettatrice dei processi globali.

L’alto livello della discussione e la qualità degli interventi dalla sala hanno reso l’incontro un momento di crescita collettiva. Un segnale chiaro: Maddaloni c’è, ascolta, partecipa e vuole contribuire a costruire una nuova rotta di pace e consapevolezza.

L’Associazione Welcome Maddaloni A.P.S. ringrazia l’Amministrazione Comunale, i relatori, i partner e tutti i cittadini intervenuti per aver trasformato una presentazione in un vero spazio di confronto democratico.