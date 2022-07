Oggi nella sede operativa e scuola di formazione della Protezione Civile della regione Campania ubicata a San Marco Evangelista sono stati assegnati i nuovi mezzi operativi ai vari Gruppi Comunali e le Odv presenti nella Regione Campania.

Anche il gruppo comunale di Caserta ha avuto in dotazione una panda 1000 4×4 come era stata richiesta sia dai volontari che dall’Amministrazione Comunale.

Tale mezzo dichiara Brancaccio era indispensabile per organizzare le ronde operative del gruppo AIB ma soprattutto è fondamentale per spostamenti rapidi si strade dissestate montuose e collinari in caso di frane e terremoti che possono bloccare le arterie principali . Sono Soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto in questi primi sei mesi grazie ad una costruttiva collaborazione tra Ente Comune e gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile . Ringrazio il sindaco Marino e l’Assessore Marzo per la continua disponibilità e sensibilità verso il mondo del volontariato per una continua messa in sicurezza della cittadinanza casertana.

Per la Regione Campania era presente la dirigente regionale Campobasso Claudia ed il dirigente della Sma Domenico Clemente.