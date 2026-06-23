Atrium Summer Festival 2026

L’estate 2026 si accende a Torre Annunziata con uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. Torna infatti l’Atrium Summer Festival, la rassegna che porterà sul palco del MaxiMall Pompeii alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana contemporanea. Un evento pensato per tutte le età, capace di unire musica, divertimento e aggregazione in una location moderna e facilmente raggiungibile.

L’ingresso sarà completamente gratuito e tutti i concerti avranno inizio alle ore 20:00, offrendo al pubblico l’occasione perfetta per vivere le serate estive all’insegna della grande musica dal vivo. Quattro appuntamenti, quattro generi differenti e un unico obiettivo: regalare emozioni sotto le stelle.

3 Luglio: apre il festival Samurai Jay

Ad inaugurare l’edizione 2026 sarà Samurai Jay, artista tra i più apprezzati della nuova scena urban italiana. Il suo stile, che mescola rap, trap e sonorità melodiche, ha conquistato negli ultimi anni migliaia di fan in tutta Italia. La sua energia e la capacità di coinvolgere il pubblico renderanno la serata inaugurale un vero concentrato di adrenalina, perfetto per dare il via a un mese di spettacoli.

10 Luglio: la carica dei The Kolors

Il secondo appuntamento vedrà protagonisti i The Kolors, una delle band italiane più amate dal pubblico. Con una lunga serie di successi radiofonici e brani diventati autentici tormentoni estivi, il gruppo porterà sul palco tutta la propria energia. Sarà una serata all’insegna del pop, del funk e del divertimento, con un repertorio capace di far cantare e ballare spettatori di ogni età.

17 Luglio: la notte urban con Frezza, Coco e Lele Blade

La terza serata sarà dedicata alle nuove sonorità della scena rap e urban italiana. Sul palco si alterneranno Frezza, Coco e Lele Blade, tre artisti che negli ultimi anni hanno saputo conquistare un pubblico sempre più vasto grazie a produzioni innovative e collaborazioni di grande successo. Un evento che promette ritmo, energia e un’atmosfera coinvolgente, particolarmente attesa dagli appassionati del genere.

24 Luglio: gran finale con Gigi Finizio

A chiudere l’Atrium Summer Festival 2026 sarà Gigi Finizio, artista simbolo della musica melodica italiana e voce amatissima dal pubblico campano. Il suo concerto rappresenterà il momento più emozionante della rassegna, un viaggio attraverso i brani che hanno segnato la sua lunga carriera e accompagnato intere generazioni. Una serata intensa, fatta di emozioni, ricordi e grande musica dal vivo.