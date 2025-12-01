Attenzione: È in corso nell’area flegrea uno sciame sismico.

COMUNICATO DEL SINDACO DI POZZUOLI ALLA CITTADINANZA
01 DICEMBRE 2025
L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 13:47 del 01/12/2025 (UTC 12:47) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.
Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:
Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
Protezione Civile: 081/18894400
In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.