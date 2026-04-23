Auguri a don Antonio per i dieci anni di sacerdozio

Maddaloni (CE) – Dieci anni di sacerdozio, di attività intensa nel mondo della chiesa e soprattutto tra i giovani. Don Antonio Traviso, il parroco globetrotter, che da anni si divide tra diverse parrocchie distribuite sull’ampio territorio di Maddaloni, ieri ha celebrato e festeggiato il traguardo importante del decennale.

Nella Basilica minore del Corpus Domini, gremita per l’occasione speciale, il vescovo monsignor Pietro Lagnese ha officiato le celebrazioni con la compartecipazione di don Antonio e degli altri parroci di Maddaloni.

Tra i presenti l’APS “Santa Sofia”, associazione del quartiere di via Cancello, una delle parrocchie dove don Antonio opera, con una copiosa delegazione capeggiata dal presidente Aniello De Falco, che, insieme ai bambini dell’oratorio che lo hanno sommerso di affetto e di ricordi che fermeranno nel tempo questa giornata di festa.