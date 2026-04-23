Foto. La seta di San Leucio protagonista della giornata del Made in Italy al “Don Gnocchi”

Si è svolta il 22 aprile al Liceo “Don Gnocchi” di Maddaloni la manifestazione per la giornata nazionale del Made in Italy, promossa finalizzata a promuovere e valorizzare le eccellenze della nostra terra apprezzate e conosciute nel mondo.

L’evento riconosciuto dal MIMT e dal MIM è stata incentrata su una delle eccellenze del nostro territorio, simbolo di arte e creatività già dal 1700 grazie ai Borboni: la seta di San Leucio. Gli alunni del corso di studi Made in Italy, coordinati dalla prof.ssa Sangiovanni, hanno raccontato, attraverso una rappresentazione teatrale, la storia della seta reale dalle origini al contemporaneo, evidenziando quanto la produzione serica abbia caratterizzato il territorio casertano e nello specifico San Leucio. Attraverso un lavoro di ricerca gli alunni hanno creato un excursus storico dalla seta reale al tessile contemporaneo interpretando in chiave classica re Ferdinando ed in chiave moderna Maria Carolina con abiti realizzati dagli alunni dello stesso liceo artistico.

La giornata si è svolta alla presenza del direttore della Casa del Made in Italy della Campania, il dottor Nicola Fabozzi e della dott.ssa Angela Costanzo referente per Caserta. Al tavolo, insieme a loro e alla dirigente Anna Maria Lettieri che ha aperto la giornata, l’architetto Maria Valentino, che ha raccontato la sua esperienza di designer di oggetti e capi in seta di San Leucio realizzati in collaborazione con l’azienda Silk & Beyond di San Marco Evangelista, presente con Rosa Maria Zitiello. Addetti ai lavori che con il loro sapere hanno trasmesso agli alunni quella curiosità che solo la rete tra scuola e aziende può sviluppare. In sala è stata inoltre allestita un’esposizione di manufatti di “Anima di seta”, la linea ideata appunto da Maria Valentino: tessuti preziosi, borse, cuscini vere opere d’arte hanno fatto da cornice ad un dibattito proficuo e concreto proprio sull’importanza della valorizzazione delle eccellenze Made in Italy, moderato dalla giornalista Lucia Grimaldi.

Foto realizzate dagli studenti del corso audiovisivo del Don Gnocchi.