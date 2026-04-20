Uniti per Cambiare, Bernardo lancia la sfida: “Cambiare rotta per Santa Maria a Vico”

Caserta 20 aprile 2026

Il dott. Giancarlo Bernardo, candidato sindaco della lista civica “Uniti per Cambiare”, intende esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto accordargli la propria fiducia, individuando nella sua persona un punto di sintesi di un’ampia e condivisa aggregazione civica.

“La coalizione – spiega in una nota – nasce dall’incontro di cittadini e professionisti provenienti da diverse esperienze politico-amministrative, uniti da un obiettivo comune: promuovere un reale cambiamento nella gestione del Comune di Santa Maria a Vico”. Negli ultimi anni, prosegue Bernardo: “l’azione amministrativa è apparsa caratterizzata da eccessivo personalismo e da una visione ormai anacronistica, incapace di offrire prospettive concrete di sviluppo per la comunità. Particolari criticità si riscontrano nei settori dei servizi sociali e culturali, dell’occupazione, della tutela ambientale e della promozione delle attività ricreative e sportive”.

A destare ulteriore preoccupazione, sottolinea ancora il candidato di “Uniti per Cambiare”: è “la situazione legata a vicende giudiziarie che hanno coinvolto gli attuali vertici amministrativi, con possibili ripercussioni sulla stabilità futura del Consiglio comunale. Una condizione che, secondo Bernardi, “rappresenta una vera e propria ‘spada di Damocle’ e che non può gravare sulle prospettive della comunità né compromettere la tradizione di correttezza e dignità politica del territorio”. Da qui il guanto di sfida lanciato “con senso di responsabilità e spirito di servizio, insieme ai candidati e ai sostenitori della lista, per costruire un progetto amministrativo fondato sul rinnovamento, sulla partecipazione e sulla trasparenza, affidandoci al giudizio degli elettori”.