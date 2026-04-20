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Uniti per Cambiare, Bernardo lancia la sfida: “Cambiare rotta per Santa Maria a Vico”

La terza proposta elettorale alle prossime elezioni amministrative

Di Anna Rita Canone

Caserta 20 aprile 2026

Il dott. Giancarlo Bernardo, candidato sindaco della lista civica “Uniti per Cambiare”, intende esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto accordargli la propria fiducia, individuando nella sua persona un punto di sintesi di un’ampia e condivisa aggregazione civica.
“La coalizione – spiega in una nota – nasce dall’incontro di cittadini e professionisti provenienti da diverse esperienze politico-amministrative, uniti da un obiettivo comune: promuovere un reale cambiamento nella gestione del Comune di Santa Maria a Vico”. Negli ultimi anni, prosegue Bernardo: “l’azione amministrativa è apparsa caratterizzata da eccessivo personalismo e da una visione ormai anacronistica, incapace di offrire prospettive concrete di sviluppo per la comunità. Particolari criticità si riscontrano nei settori dei servizi sociali e culturali, dell’occupazione, della tutela ambientale e della promozione delle attività ricreative e sportive”.
A destare ulteriore preoccupazione, sottolinea ancora il candidato di “Uniti per Cambiare”: è “la situazione legata a vicende giudiziarie che hanno coinvolto gli attuali vertici amministrativi, con possibili ripercussioni sulla stabilità futura del Consiglio comunale. Una condizione che, secondo Bernardi, “rappresenta una vera e propria ‘spada di Damocle’ e che non può gravare sulle prospettive della comunità né compromettere la tradizione di correttezza e dignità politica del territorio”. Da qui il guanto di sfida lanciato “con senso di responsabilità e spirito di servizio, insieme ai candidati e ai sostenitori della lista, per costruire un progetto amministrativo fondato sul rinnovamento, sulla partecipazione e sulla trasparenza, affidandoci al giudizio degli elettori”.