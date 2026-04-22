il 25 Aprile è “Terra di Liberazione”: una giornata tra memoria, solidarietà internazionale e letture per i più piccoli

CASERTA. Sabato 25 aprile 2026, la città di Caserta celebra la Festa della Liberazione con l’iniziativa pubblica “Terra di Liberazione”. L’appuntamento, previsto per le ore 10:30 in Piazza Ruggiero, vuole essere un momento vivo di impegno civile per rimettere al centro i valori fondamentali della nostra democrazia.

Il cuore della manifestazione sarà dedicato al tema “La Costituzione è donna”, in occasione dell’80° anniversario del voto alle donne in Italia. Attraverso la lettura pubblica degli articoli della Carta, emergerà il contributo femminile nella costruzione della Repubblica. La mattinata proseguirà poi con una visita alla mostra “Heart of Gaza” presso il Museo Diocesano, per aprire una riflessione necessaria sulle resistenze di ieri e di oggi e sul valore universale della pace, in questi tempi di guerre feroci e di fronte al genocidio del popolo palestinese.

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai bambini e alle bambine: Cinzia Crisci della libreria indipendente “Che Storia” e dell’associazione L.A.B.I.S. accompagnerà bambine e bambini in un percorso di letture antifasciste. L’obiettivo è avvicinare i giovanissimi, con parole semplici e potenti, ai concetti di libertà, memoria e partecipazione, nella convinzione che educare alla consapevolezza significhi costruire, fin da subito, una società più giusta e inclusiva.

L’iniziativa è promossa e sostenuta da una fitta rete di realtà del territorio:

CGIL Caserta, CISL Caserta, UIL Caserta, Comitato Città Viva, Movimento Blu, Coop. Eva, Art. 11 promotori di pace, Centro Sociale Ex Canapificio, Movimento Migranti e Rifugiati Caserta, Rain Arcigay Caserta, Pax Christi, Donne in Nero Caserta, ARCI Caserta, Comitato Villa Giaquinto, Nero e Non Solo, CIDIS, ANPI, Laboratorio Sociale Mille Piani, Spazio Donna, Caserta Decide, Speranza per Caserta, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialisti Liberali.

La Liberazione non è solo memoria, ma una pratica quotidiana di diritti, uguaglianza e pace. Invitiamo tutte e tutti ad esserci.