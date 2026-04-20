Ercolano, il M5S punta su Garzia e firma il Protocollo di Legalità: nasce un’alleanza per il cambiamento

A Ercolano prende forma un progetto politico che mira a rafforzare e rinnovare il fronte progressista cittadino.

Il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Antonietta Garzia, scegliendo di convergere su un percorso condiviso fondato su principi chiave come etica pubblica, sostenibilità e giustizia sociale.

L’intesa rappresenta un segnale chiaro

mettere al centro programmi e obiettivi concreti, superando divisioni e protagonismi, per offrire alla città una proposta amministrativa solida e credibile. In questo contesto, Ercolano si candida a diventare un modello di collaborazione politica, capace di unire innovazione e competenze locali per rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini.

Ma il sostegno politico si accompagna anche a un impegno concreto.

Questa sera, alle ore 19.30, presso la sede del Comitato Elettorale del Movimento 5 Stelle in via II Traversa IV Novembre 3, sarà sottoscritto il Protocollo di Legalità e Trasparenza, un atto formale che segna un passaggio decisivo nel percorso della coalizione.

L’accordo punta a garantire procedure amministrative chiare e sicure, prevenire possibili irregolarità e tutelare pienamente l’interesse pubblico. Non solo dichiarazioni d’intenti, dunque, ma una presa di responsabilità precisa ossia trasformare legalità e trasparenza in azioni quotidiane della futura amministrazione.

L’iniziativa è aperta alla partecipazione dei cittadini, chiamati a essere parte attiva nella costruzione di una città fondata sul rispetto delle regole e sulla fiducia nelle istituzioni.

A ribadire la linea del Movimento 5 Stelle sono stati l’onorevole Alessandro Caramiello e la coordinatrice territoriale di Ercolano, Loredana Gargiulo, che hanno sottolineato come il contributo del movimento sarà determinante per avviare una nuova fase amministrativa, capace di restituire visione e prospettiva alla comunità.

Con questa doppia mossa, l’alleanza politica e la firma del protocollo, il percorso verso le elezioni entra nel vivo, con l’obiettivo dichiarato di costruire una Ercolano più moderna, trasparente e vicina ai bisogni reali dei cittadini.