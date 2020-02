Aversa, strisce blu. D’Angelo, Caterino e Menale: “Opposizione demagogica, anche Alfonso Oliva e Gianluca Golia erano assenti”

“L’opposizione della nostra città si conferma vuota e demagogica, lontana dal voler affrontare i problemi della città, interessata soltanto a conquistare titoli sui mezzi di informazione”. Così in una nota i presidenti delle Commissioni Affari Generali, Ambiente e Mobilità del Comune di Aversa Eugenia D’Angelo, Elena Caterino e Domenico Menale che spiegano: “Nel pomeriggio di ieri le tre commissioni si sono riunite congiuntamente per analizzare con l’ausilio dei tre dirigenti competenti – la dott. Di Ronza, il Comandante Guarino, l’avv. Nerone – le problematiche inerenti l’appalto della gestione della sosta regolamentata. Fatta eccezione per la consigliera Diana, i consiglieri di minoranza convocati, tra cui i consiglieri Gianluca Golia e Alfonso Oliva, erano tutti assenti. Assenti. E’ bene che i cittadini aversani ne siano consapevoli”.

“Di fronte alla loro rumorosa assenza nella riunione di commissione, è davvero esilarante una richiesta di convocazione di consiglio comunale su questo tema. Ricordiamo che si tratta di una gara avviata dalle amministrazioni di centrodestra di cui facevano parte anche alcuni consiglieri dell’attuale minoranza, ormai giunta alla firma del contratto; essa è, quindi, fuori dalla competenza dell’attuale maggioranza politica.

Ma deve essere ben chiaro che saremo felici di fare piena luce sulla gestione delle strisce blu ad Aversa negli ultimi cinque anni. Spese, ricavi, incassi ed eventuale danno erariale con accertamento delle responsabilità politiche ed amministrative. Noi non abbiamo nulla da temere tanto è vero che la richiesta dei dati per un’eventuale azione contabile è stata fatta in tempi non sospetti”.