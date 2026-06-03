Balli estivi domenicali. Iniziativa gratuita della Banca del Tempo

MADDALONI (CE)– Estate in musica e movimento alla Villa Comunale “F. Imposimato” di Maddaloni. L’Associazione BdT ha chiesto all’Amministrazione di inserire nella programmazione estiva delle attività cittadine i “Balli estivi domenicali”, un appuntamento fisso pensato per la cittadinanza.

L’iniziativa partirà già dal mese di giugno e proseguirà fino a tutto agosto, ogni domenica dalle 22:00 alle 24:00. Due ore di musica e ballo, aperte a tutti e completamente gratuite, per offrire un’occasione di svago e attività motoria senza doversi allontanare dalla città.

L’obiettivo, spiega l’Associazione BdT, è “allineare la nostra città a quelle un po’ più avanti in ordine di partecipazione alla vita sociale” e venire incontro alle necessità motorie ed evasive dei maddalonesi. Un progetto definito dagli stessi promotori “casereccio”, nato per rispondere alla voglia di “sgambettare a ritmo musicale” nelle serate estive.

L’iniziativa ha già ricevuto il consenso del sindaco Andrea De Filippo e dell’assessore agli eventi Caterina Ventrone, che ha accolto positivamente la proposta dell’Associazione, già attiva sul territorio per il miglioramento socio-culturale della città.

“Con questi balli domenicali vogliamo dare ai cittadini uno spazio semplice e gratuito per stare insieme e muoversi. Maddaloni ha bisogno di occasioni di socialità accessibili a tutti, senza bisogno di prendere l’auto e andare altrove. Ringraziamo il sindaco e l’assessore per la sensibilità dimostrata. Siamo pronti a collaborare con tutti: se altre realtà avranno bisogno della Villa Comunale per i loro eventi, faremo volentieri un passo indietro per quella domenica. L’importante è che la VillaImposimato viva e sia della città.”

La BdT conferma quindi che, qualora altre associazioni avessero bisogno occasionalmente della struttura per attività già programmate, i balli domenicali faranno pausa per quelle serate.

Un nuovo appuntamento estivo che punta su socialità, movimento e gratuità, nel cuore della città andando ad arricchire il programma dell’Estate Maddalonese che sarà reso noto a breve.