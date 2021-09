Biblioteca, inaugurata aula progetto “Divario digitale”

Inaugurata questa mattina l’auletta della Biblioteca Comunale “A. Ruggiero” di Caserta destinata al Progetto “Divario Digitale”, frutto del partenariato tra Combo (Comitato Biblioteca Organizzata), il Soroptimist International Caserta ed il Comune di Caserta.

Il progetto è rivolto al contrasto del divario digitale, per colmare quella distanza tra individui e sviluppo tecnologico che esclude dai servizi digitali categorie sociali come anziani, donne non occupate, immigrati e disabili.

Tutti spesso con livelli bassi di istruzione e in difficoltà con l’utilizzo di strumenti informatici.

Il Soroptimist ha donato due computer alla Biblioteca, affidati a Combo, che verranno installati nell’aula e serviranno per lo svolgimento di un corso di alfabetizzazione digitale previsto per i prossimi mesi, a vantaggio proprio delle categorie sociali più fragili.

“È un esempio di buona pratica, di come la collaborazione con le associazioni attive sul territorio e sensibili alle tematiche culturali e sociali, come il Soroptimist e Combo, possa allargare la capacità della Ruggiero di porsi come luogo di azioni e scambi culturali” – afferma l’assessora alla Cultura Lucia Monaco.

Presenti con lei anche la responsabile della Biblioteca, Maria Lidia Raffone, le presidentesse del Soroptimist Caserta, Giulia Polverino, e di Combo, Roberta Giannini, che chiude:

“Siamo entusiasti di questi esempi di sinergia sul territorio. La Biblioteca ha riaperto solo da qualche giorno ma già la stiamo riportando in carreggiata con attività ed iniziative. Non possiamo che continuare così“.

