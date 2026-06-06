Maltrattamenti in famiglia . Indagato passa dal carcere agli arresti domiciliari

Nella mattinata di oggi ,sabato 6 Giugno 2026 , il Gip di Santa Maria Capua Vetere Dott.ssa Pellegrino ,a seguito dell’interrogatorio di garanzia dell’indagato S.L. di Caserta, ha disposto per lo stesso la misura degli arresti domiciliari in un luogo diverso dalla sua residenza.
S.L e’ stato indagato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia che avrebbe commesso nei confronti della compagna e della figlia, nonché di lesioni gravissime nei confronti della sola ragazzina commesse il 4 Giugno scorso ,
L’indagato , impiegato alla Banca Intesa , egregiamente assistito dall’avvocato Romolo Vignola ,ha negato gli addebiti ed in particolare ha evidenziato la natura involontaria dell‘evento accaduto il 4 Giugno 2026 che provoco’ una ferita lacero contusa sulla fronte della figlia.
La vicenda, secondo l’ordinanza del Giudice dovrà essere approfondita da ulteriori indagini , per ora G.L. e’ stato condannato agli arresti domiciliari in un luogo diverso da quello della residenza delle due vittime.
L’interrogatorio si è svolto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere dove l’indagato era stato tradotto dalla sera del 4 Giugno 2026.