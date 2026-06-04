Una chiusura straordinaria per il Club Tour 2026 delle Bambole di Pezza.

Ore 20:30 si entra nell’arena, mi posiziono di fianco al mixer per avere una fruizione del concerto molto simile a quelle a cui sono abituato. Alzo lo sguardo e vedo famiglie, ragazzi, giovanissimi, insomma un target di pubblico trasversale che è accorso da tutto il mondo per assistere alla magnifica performace che da li a poco stà per iniziare. Ambiente sereno, soprattuto si evidenzia un momento importate di socialità e condivisione. Puntuali alle 21:00 si accendono delle luci blu sul palco, ecco il countdown, lo spettacolo sta per iniziare. Un’atmosfera straordinaria tra i tanti fan accorsi per salutare ancora una volta le superlative steghette del Rock. La Gibson di Morgana da inizio alle “danze”. Partenza esplosiva con “Senza permesso” dove l’impatto energico della Band si manifesta già ben definito. Cleo, Morgana, Kaj, Xina e Dani sono in splendida forma e la serata già si prefigura entusiasmante. Una scaletta ben costruita che ha alternato successi Pop Rock e ballad strappa lacrime. Durante lo spettacolo vari momenti che “toccano” le corde giuste quelle dell’anima. Cleo ci esorta a vincere le scommesse difficili della vita, a rialzarci e raggiungere i nostri obiettivi ad ogni costo. Ci mostra la sua sensibilità all’inclusione e la sua predisposizione alla giustizia. Momenti che noi tra il pubblico abbiamo ben assorbito e che ci hanno resi più aderenti ai testi delle canzoni scelte per la serata. D’impatto l’alternarsi delle musiciste tra i vari strumenti musicali. Un bel momento è stato lo “scambio” musicale per ascoltare la voce di Xina e la performance di Cleo alla batteria. Non sono mancati i momenti di dialogo con il pubblico partenopeo, apice del coinvolgimento si è raggiunto nello sfoderare, dal gran pentolone “magico”, la bandiera con il volto de DIO’s, la legenda di Diego Armando Maradona. Le star del Rock italiano continuano a distinguersi, nel panorama musicale internazionale, per passione e per la fortissima coesione interna, esprimendo l’essenza di una vera Rock Band come quelle degli anni 80. Un sentimento, secondo me, un po’ smarrito utlimamente tra le nuove leve musicali e che queste sacerdotesse del Rock hanno rispolverato alla grande. E’ il momento del successo di Sanremo “Resta con me”, confesso che le ho seguite in sala stampa Lucio Dalla all’Ariston, con molto interesse. In quell’occasione sono emerse tante sfaccettature interessanti delle 5 musiciste. Dolcezza, leggerezza e determinazione sono le tre qualità che le contraddistinguono. Ritornando al concerto, in Sala Della Musica al Palapartenope, quasi al termine della scaletta, lo spettacolo ci ha riservato un momento toccante dove è emersa la capacità del gruppo di entrare in forte connessione con i fan. Cleo invita, una giovanissima cantante sul palco, a condividere con lei il ritornello del successo sanremese portando varie emozioni positive ad un livello molto elevato. Siamo all’ultimo brano, “Favole”, la ciliegina sulla torta, dove le Bambole di Pezza esprimono tutta la loro sensibilità per tematiche molto sostenibili, dalle politiche del gender, agli stereotipi di genere, alle inesattezze sui luoghi comuni. Sul brano la chitarra è protagonista e sostiene una linea melodica orecchiabile ma aggressiva, basso e batteria hanno un groove sostenuto rendendo il brano perfetto per il live. In chiusura della serata una foto di gruppo con band e produzione per concludere l’avventura del Club Tour 2026. Un tour davvero straordinario con esecuzioni perfette e un sound impeccabile. Varie le influenze musicali, sui tessuti sonori, Blink 182, AC|DC, Led Zeppelin, Guns N’ Roses. Un altro concerto internazionale che ha meritato di esser vissuto a pieno così come le altre poche esperienze davvero signficative ed intense che ci regala la vita. Quindi arrivederci al prossimo appuntamento sullo stage.

“Tremate tremate le streghe son tornate”. Anche questa volta le BDP si sono prese tutto “senza permesso”.

Applausi Applausi Applausi!

La s caletta della serata del 9 Maggio 2026 :

SENZA PERMESSO.

LIBERTA’.

NUDA MA ALLA MODA.

AUTOREGGENTE.

GLITTER.

FREDDY KRUEGER.

NON SEI SOLA.

OCCHI DI GATTO LOVE.

EFFETTO COLLATERALE.

ATLANTIDE.

SUPERLOVE.

Se SOLO & GRAN MEDLEY.

LE STREGHE.

CRESCIUTE MALE.

SEIZZONTE VERTICANU.

RESTA CON ME.

MALEDETTA.

IO NON SONO COME TE.

FAVOLE.

Il nuovo singolo:

Il titolo è Porno. Ha un testo energico che, parla di autodeterminazione femminile e smaschera relazioni basate solo sull’apparenza e sull’attrazione fisica, dove i gesti romantici in realtà nascondono secondi fini. Il testo completo di “Porno” esplora dinamiche relazionali superficiali con un tono provocatorio, evidenziando la presa di coscienza della protagonista che rifiuta comportamenti ipocriti e la mera attrazione fisica, sottolineando come certi messaggi apparentemente romantici (“Amore, buongiorno”) nascondano in realtà intenzioni puramente fisiche (“si legge porno”).

Lo so che fare il bastardo

In fondo, in fondo ti piace

Dimmi perché le tue labbra che giurano il falso

Non mi lasciano in pace

Davvero non le cerco le attenzioni di una diva

La poliziotta buona è diventata la cattiva

Fermati

Bravo ragazzo cercasi

Stanotte hai vinto un premio, sai qual è?

Miglior attore, Timothée Chalamet

Io tanto cosa vuoi

Già lo so

Ma la verità è che non mi piaci abbastanza

Stai male? Chiama l’ambulanza

A un’altra che ti faccia gli occhi da gatta

Ma non me

Non basterà la chimica, una parola magica

Amore, ti conosco

Mi scrivi, “Amore, buongiorno”

Ma si legge “porno”

Ti ho detto che sono una donna e non una bambina

E no, non voglio zucchero né metanfetamina

Arrenditi

Mi hai rotto il cazzo tra parentesi

Stanotte hai vinto un premio, sai qual è?

Miglior attore, Timothée Chalamet

Io tanto cosa vuoi

Già lo so

Ma la verità è che non mi piaci abbastanza

Stai male? Chiama l’ambulanza

A un’altra che ti faccia gli occhi da gatta

Ma non me

Non basterà la chimica, una parola magica

Amore, ti conosco

Mi scrivi, “Amore, buongiorno”

Ma si legge “porno”

Amore, levati di torno

Che ho il cuore già abbastanza rotto

E so già tutto di te, tutto di te

Che è amore, ma si legge “porno”, oh-oh

La storia più vecchia del mondo, oh-oh

Come finisce con te

Come finisce con te

Già lo so

Ma la verità è che non mi piaci abbastanza

Stai male? Chiama l’ambulanza

A un’altra che ti faccia gli occhi da gatta

Ma non me

Non basterà la chimica, una parola magica

Amore, ti conosco

Mi scrivi, “Amore, buongiorno”

Ma si legge “porno”

Le date del tour estivo 2026:

Le Bambole di Pezza sono attualmente in tour per promuovere il loro ultimo album e i brani presentati al Festival di Sanremo. Il calendario estivo prevede concerti in tutta Italia.