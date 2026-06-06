È uscito il libro “La PA nell’era dell’intelligenza artificiale. Comunicare, valutare, governare nell’amministrazione che cambia” di Lorenza Carra, funzionario pubblico, collaboratrice parlamentare ed esperta di comunicazione istituzionale e innovazione digitale. Il volume affronta uno dei temi più urgenti per chi lavora nelle istituzioni pubbliche italiane descrivendo come cambia la pubblica amministrazione quando l’intelligenza artificiale entra nei processi di comunicazione, di valutazione della performance e di governance. Una guida ragionata per funzionari, dirigenti, comunicatori e chiunque operi dentro o intorno alle istituzioni pubbliche. Ecco i tre pilastri del libro che l’autrice esplora nella trasformazione della Pubblica Amministrazione:

Comunicare : l’utilizzo dell’IA generativa nella comunicazione istituzionale e le strategie per preservare l’autorevolezza e la fiducia dei cittadini senza perdere credibilità.

Valutare : l’analisi delle performance lavorative del personale pubblico e il reale significato (nonché i rischi) di subire una valutazione guidata da algoritmi.

Governare: la gestione della governance normativa e delle decisioni pubbliche, con approfondimenti chiave legati al rispetto del quadro europeo dell’AI Act e della legge 132/2025.

Il libro si apre con la prefazione di Antonio Naddeo, Presidente dell’ARAN, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, che inquadra il volume nel contesto della trasformazione in atto nella PA italiana. Lorenza Carra è funzionario in ARAN, dove si occupa di comunicazione istituzionale, gestione dei social media e performance. È altresì collaboratrice parlamentare presso la Camera dei deputati nell’ambito della comunicazione politica e istituzionale. Ha, inoltre, un incarico di esperta di comunicazione al Ministero della Salute. Laureata in Giurisprudenza, con una seconda laurea in Giornalismo e Comunicazione e un master di II livello in Pubblica Amministrazione, è giornalista pubblicista e cura il blog lorenzacarra.it su temi di diritto, istituzioni, digitale e intelligenza artificiale. È consigliere dell’Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari e membro del comitato tecnico scientifico dell’Associazione Nazionale Social Media Manager.

Le caratteristiche dell’opera:

Taglio pratico : il saggio è pensato per guidare i lettori e i dipendenti pubblici con rigore scientifico, evitando tecnicismi complessi per risultare accessibile a tutti.

Prospettiva interna: l’opera è scritta “dall’interno” delle istituzioni, unendo la teoria giuridico-amministrativa alle reali necessità quotidiane degli uffici pubblici.

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