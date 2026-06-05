NUCLEARE: MARTUSCIELLO, RUBANO E FORTE, “IL MINISTERO FA CHIAREZZA. SUL GARIGLIANO PARLANO I FATTI”

“La risposta del Ministero dell’Ambiente guidato da Gilberto Pichetto Fratin chiarisce in maniera inequivocabile che il sito del Garigliano non rientra tra le aree individuate per il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. Un passaggio che contribuisce a riportare il dibattito pubblico sul terreno dei fatti e delle informazioni ufficiali”. Lo affermano Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, Francesco Maria Rubano, deputato Amelia Forte, commissario provinciale di Forza Italia a Caserta.

“Su temi così delicati riteniamo che il compito della politica sia quello di offrire ai cittadini chiarezza, trasparenza e certezze. Per questo accogliamo con favore una risposta che definisce con precisione il quadro e consente di superare dubbi e interpretazioni che hanno animato il dibattito pubblico.”

“La tutela dei territori passa anzitutto dalla correttezza delle informazioni. Quando si parla del futuro di una comunità, delle sue prospettive e della serenità dei cittadini, occorre sempre partire dai dati, dagli atti e dalle posizioni ufficiali delle istituzioni competenti”.

“Noi continueremo a seguire con attenzione ogni questione che riguarda il territorio campano, mantenendo un rapporto costante con il Governo e con il Ministero dell’Ambiente, nella convinzione che la difesa degli interessi della Campania richieda serietà, responsabilità e una visione fondata sui fatti”.

“La risposta del Ministero rappresenta un elemento di chiarezza importante. Ed è dalla chiarezza, non dalla confusione, che deve partire ogni confronto serio sul futuro dei nostri territori”, concludono Martusciello, Rubano e Forte.