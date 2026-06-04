La delega. Salvatore Mataluna riceve un incarico di responsabilità per il territorio

Il consigliere comunale Salvatore Mataluna ha ricevuto ufficialmente la delega alla Protezione Civile, un incarico strategico per la sicurezza del territorio e per il coordinamento delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze. La scelta dell’amministrazione rappresenta un passo importante nel rafforzamento di un settore che, negli ultimi anni, ha assunto un ruolo sempre più centrale nella tutela della comunità.

La delega, ricevuta ufficialmente il 1° giugno 2026, che non comporta compensi aggiuntivi, affida al consigliere la responsabilità di guidare la pianificazione delle misure di protezione della popolazione, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi, alla formazione dei volontari, alla manutenzione delle infrastrutture critiche e all’aggiornamento dei piani comunali di emergenza.

Il consigliere ringrazia il sindaco Andrea De Filippo per la fiducia ricevuta, ed ha sottolineato la volontà di lavorare in stretta collaborazione con associazioni, uffici tecnici e cittadini per costruire un sistema di protezione civile moderno, efficiente e vicino alle esigenze reali del territorio.

Un incarico che arriva alla vigilia della stagione estiva, periodo in cui aumenta il livello di guardia soprattutto per gli incendi boschivi, che mette sotto pressione il sistema locale di prevenzione e intervento. Con l’aumento delle temperature e delle condizioni di rischio, la Protezione Civile avrà tra le prioità il monitoraggio e la prevenzione per una rapida gestione di eventuali incendi, oltre a tutte le attività in cui questo corpo è impegnato quotidianamente.

L’amministrazione comunale ha rimarcato come la scelta di affidare la delega a Mataluna risponda alla necessità di consolidare un settore fondamentale per la gestione delle criticità ambientali, idrogeologiche e infrastrutturali. L’obiettivo è assicurare risposte rapide, trasparenti e coordinate, valorizzando al tempo stesso il contributo del volontariato locale.

Con questo nuovo incarico, il consigliere sarà chiamato ad un ruolo tanto di supporto quanto propositivo, per rafforzare la cultura della prevenzione e del volontariato per la città.

Congratulazioni ed auguri di buon lavoro al consigliere Salvatore Mataluna!